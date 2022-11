GF Vip, ancora bullismo tra i concorrenti: la vittima è Micol Incorvaia

Il caso di Marco Bellavia al GF Vip non ha insegnato nulla ai concorrenti.

Il fantasma del bullismo, infatti, si è ripresentato in Casa. Questa volta, la vittima è Micol Incorvaia.

GF Vip: bullismo verso Micol Incorvaia

Il GF Vip 7 ha insegnato tanto ai telespettatori, una cosa su tutte: sui social sono tutti bravi ad essere paladini, ma nella vita reale essere bulli è all’ordine del giorno. Dopo il caso Marco Bellavia, alcuni Vipponi hanno inziato ad avere strani atteggiamenti nei riguardi di Micol Incorvaia.

La ragazza è la nuova vittima di bullismo del reality più spiato d’Italia.

GF Vip: Edoardo e Antonella su Micol

Ad essere bulli con Micol sono Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due fidanzatini hanno commentato ancora una volta l’aspetto fisico della Incorvaia. L’ex volto di Forum, che ha avuto una relazione con la sorella di Clizia, ha tuonato:

“Io che l’ho conosciuta sui social, quando la vedi dal vivo rimani un po’ così… Poi, non ho mai pensato che fosse una ragazza brutta, ma rispetto a Instagram… “.

Antonella ha subito colto la palla al balzo e ha risposto:

“Molte ragazze rispetto a Instagram sono molto diverse, anche di fisico, magari usano troppo FaceUp”.

Considerando che Micol è una ragazza normalissima, la domanda sorge spontanea: Edoardo e la Fiordelisi hanno mai pensato all’utilizzo che fanno della loro immagine social?

La replica dello staff di Micol

L’immagine di Antonella sui social è parecchio diversa da quella che vediamo al GF Vip, per cui le accuse che rivolge a Micol potrebbero valere anche per lei, non trovate? In tutto ciò, lo staff della Incorvaia ha replicato al bullismo con una foto che parla chiaro. Si tratta di una immagine della sorella di Clizia all’interno del reality. A didascalia, si legge: