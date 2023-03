GF Vip, Andrea accusa Antonella: "Morivamo di fame e ti sei mangiata tutto"

Prima del suo addio al GF Vip, Antonella Fiordelisi ha avuto una brutta discussione con Andrea Maestrelli. Quest’ultimo le ha lanciato accuse ben precise.

GF Vip: Andrea accusa Antonella

Fin dai suoi primi giorni al GF Vip, Andrea Maestrelli ha stretto un bel rapporto con Antonella Fiordelisi. Negli ultimi giorni, però, è successo qualcosa che ha definitivamente incrinato il loro rapporto. Il ragazzo ha accusato la compagna di avere un atteggiamento egoista, venuto fuori soprattutto in occasione del suo compleanno, quando ha banchettato da sola pur sapendo che gli altri stavano “morendo di fame“.

Lo scontro tra Andrea e Antonella

Antonella, sfogandosi con Nikita, ha ammesso:

“Andrea mi ha detto: ‘Non mi sei piaciuta‘, ma cosa? Non mi spiega. Passa tutto il tempo dall’altra parte. In puntata ha fatto la scelta di salvare Milena e non gli ho detto nulla perché non ci voglio rimanere male per ulteriori cose. Ho cose più importanti a cui pensare. Mi ha detto che non gli sono piaciuta, solamente perché gli ho detto che deve lavare i piatti. Non so cosa intenda con ‘Non mi sei piaciuta’. Sta sempre a parlare con loro, che vuole da me? Non capisco”.

Andrea, che ha captato il discorso di Antonella, è immediatamente intervenuto:

“Già te l’ho detto. Non è per i piatti. Perché parlo e non ascolti. Sotto le coperte ti ho detto delle cose, ricordatele. Ti ho detto che non mi piace vederti così, che non mi piace quella roba. Vengono a farmi una visita e si alzano tutti tranne te. Da te non me lo aspetto. Ho stima e considerazione di te, poi vedo delle cose e capisco che siamo lontani”.

Le accuse sul cibo

A questo punto, Andrea ha sganciato l’accusa più pesante. Ha tuonato:

“Al mio compleanno è entrata una bottiglia di vino e nulla da mangiare, ma quello che c’era l’ho diviso con tutti. Al tuo compleanno è arrivata una barca piena di roba, tutti stiamo morendo di fame e tu ti mangi tutto. Puoi fare come ti pare sinceramente, è il tuo compleanno, è il tuo regalo, ma capisco che siamo lontanissimi. (…) Non hai capito proprio il concetto. Si tratta di condivisione. Condividi tutto con i tuoi amici? Ho visto”.

Antonella ha replicato: