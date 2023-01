GF Vip, Andrea e Murgia si accordano per far capitolare Giaele

GF Vip, Andrea Maestrelli e Nicole Murgia si accordano per far capitolare Giaele De Donà: fan infuriati.

Gli ultimi concorrenti entrati al GF Vip stanno facendo di tutto per restare in gioco fino alla fine.

Tra loro, quelli che sembrano giocare sporco sono soprattutto Andrea Maestrelli e Nicole Murgia, che sono stati pizzicati dai fan mentre si accordavano per far capitolare Giaele De Donà.

GF Vip: Andrea e Murgia si accordano per far capitolare Giaele

Uno dei modi per rimanere in gioco al GF Vip più tempo possibile è creare una relazione amorosa. Forse è per questo che Andrea Maestrelli e Nicole Murgia, entrati nella Casa più spiata d’Italia da qualche settimana, si sono accordati per far capitolare Giaele De Donà.

Il ragazzo, dopo il suggerimento dell’ex fidanzata, ha rivolto le sue attenzioni alla Vippona, passando con lei qualche momento bollente in sauna e poi in piscina.

Il consiglio di Murgia ad Andrea

Murgia, prendendo in disparte Andrea, gli ha consigliato:

“Ti ha dato mille segnali, fatti furbo. Gelosa io? Zero! Tra tutte sarei contenta. Gioca. Capito? Non devi pensare a ora, qua. Pensa al dopo. Più stai, più… Finito? Capito?”.

Nicole ha così consigliato a Maestrelli alcuni posti della Casa dove, a suo dire, non ci sono le telecamere. Non solo, gli ha anche dato una serie di orari da rispettare.

GF Vip: fan stufi di queste finte dinamiche

L’atteggiamento di Andrea e Murgia con Giaele ha fatto infuriare i fan. Su Twitter piovono commenti che suonano così: “Non mi capacito di come la gente si possa anche solo mettere due secondi a seguire questi due buffoni.

In veranda, poco prima di questo scempio, Andrea e la Murgia si accordavano sul creare queste dinamiche per rimanere a galla… Fategli le fanpage, mi raccomdando“.