Televoto flash per Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti, Gegia ed Elenoire Ferruzzi. È questo il secondo provvedimento preso dal Grande Fratello sul caso Bellavia. Dopo la squalificazione di Ginevra Lamborghini, quindi, sarà il pubblico a scegliere chi eliminare dalla Casa tra alcuni dei concorrenti che si sono maggiormente accaniti contro Marco Bellavia.

GF Vip, annunciato il secondo provvedimento sul caso Bellavia

Ginevra Lamborghini è stata squalificata dalla settima edizione del GF Vip dopo aver affermato che Marco Bellavia meritasse di “essere bullizzato”. A stretto giro, dopo il primo provvedimento per punire il drammatico comportamento assunto dai concorrenti del reality nei confronti dell’ex conduttore di Bim Bum Bam, è stato annunciato anche il secondo durissimo provvedimento.

Alfonso Signorini, infatti, ha chiamato in disparte Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti, Gegia ed Elenoire Ferruzzi e ha comunicato loro che avrebbero dovuto affrontare un televoto flash.

Il conduttore, pur sottolineando che le loro frasi sono state meno gravi di quelle pronunciate dalla Lamborghini, ha ribadito che il loro comportamento verso Bellavia ha suscitato l’indignazione del pubblico. Per questo motivo, i quattro concorrenti sono stati mandati al televoto in modo tale da far scegliere ai fan dello show chi avrebbe dovuto lasciare la Casa più spiata d’Italia.

Mentre attendono il risultato del televoto, i quattro concorrenti hanno voluto commentare quanto accaduto con Marco.

Gegia, ad esempio, ha affermato: “Io gli sono stata molto vicino, mi ha chiesto un parere professionale, gliel’ho dato e non si può mentire su un qualcosa che non va”. Le sue dichiarazioni sono state considerate ancora una volta fuori luogo sia dentro la Casa che tra il pubblico.

“Le frasi dette sono state di pessimo gusto ma non in cattiva fede”, ha ammesso invece Elenoire. “Di cattivissimo gusto ma chi più chi meno tutti siamo stati vicino a Marco”, ha aggiunto, trovando il sostegno di Patrizia.

Secondo provvedimento sul caso Bellavia: Ciacci lascia la Casa

Alla fine, il pubblico ha votato e ha deciso di eliminare Giovanni Ciacci. La preferenza nei suoi confronti è stata pari al 3%, Gegia era al 4%, Elenoire al 13% mentre Patrizia Rossetti era all’80%.

Il costumista ha dovuto lasciare la Casa e ha raggiunto Alfonso Signorini in studio.