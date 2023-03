GF Vip, Antonella chiede a Micol quanti rapporti ha avuto con Edoardo

Da quando Antonella Fiordelisi ha fatto pace con quasi tutti i concorrenti del GF Vip, si sente più libera di porre domande anche intime agli altri. E’ per questo che, nelle ultime ore, si è avvicinata a Micol Incorvaia per sapere quanti rapporti ha avuto con Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Milena Miconi hanno trascorso parecchio tempo insieme. Tra una risata e l’altra, l’ex schermitrice ha voluto togliersi una curiosità. Visto che Micol ed Edoardo Donnamaria sono stati insieme, la Vippona le ha chiesto quanti rapporti hanno avuto.

La risposta di Micol non spiazza Antonella

Micol, senza giri di parole, ha ammesso di essere stata a letto con Edoardo una decina di volte. Antonella, in modo altrettanto schietto, ha commentato:

“Poche comunque, perché non era un fidanzamento. Poi mi ha detto che non si piacevano poi chissà quanto. Non era una cosa seria”.