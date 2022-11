GF Vip, Antonella contro Nikita: Edoardo interviene e la zittisce

Antonella Fiordelisi si è scagliata contro Nikita Pelizon, prendendola in giro e scimmiottandola.

Ovviamente, alle sue spalle. Edoardo Donnamaria ha perso la pazienza e ha zittito la fidanzata: il gesto del concorrente del GF Vip piace ai fan.

GF Vip, Antonella contro Nikita: interviene Edoardo

Al GF Vip, com’è normale che sia, non c’è armonia tra tutti i concorrenti. Nelle ultime ore, Antonella Fiordelisi si è appartata con Edoardo Donnamaria e Tavssi per parlare di Nikita Pelizon. In un primo momento, la discussione ha mantenuto toni normali, con i Vipponi che si sono limitati a commentare il carattere della coinquilina.

Poi, Antonella ha inziato a prenderla in giro e Donnamaria ha perso la pazienza.

Antonella prende in giro Nikita

Antonella ha iniziato ad imitare Nikita, con tanto di voce sospirata. In effetti, il tono della Pelizon è molto particolare, ma questo non significa che i Vipponi possano prenderla in giro alle sue spalle. Davanti allo show della Fiordelisi, Tavassi ha mantenuto il silezio, mentre Donnamaria ha perso le staffe.

Edoardo Donnamaria zittisce Antonella

Edoardo, guardando Antonella in modo irritato, ha tuonato: “Queste sono cose che si possono evitare“. La Fiordelisi ha colto il monito ed è scesa nel silenzio. I fan di Nikita, neanche a dirlo, hanno apprezzato l’atteggiamento maturo di Donnamaria.