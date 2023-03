Dopo l’ultima puntata del GF Vip, Antonella Fiordelisi ha avuto un brutto crollo. Sfogandosi con Nikita Pelizon, si è scagliata contro gli altri Vipponi lanciando loro accuse pesanti.

GF Vip: Antonella crolla dopo la puntata

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip è stata eletta la seconda finalista. Dopo Oriana Marzoli, è stata la volta di Micol Incorvaia. Per Antonella Fiordelisi è stato un brutto colpo, tanto che dopo la diretta ha avuto un vero e proprio crollo. Sfogandosi con l’amica Nikita Pelizon ha dichiarato:

“È stato più difficile per me, perché io e te dopo abbiamo iniziato a legare, non ho mai avuto una persona complice, anche Edoardo è stato sempre dalla parte loro, non mi ha mai capita. Anche Edoardo stesso, non si metteva sempre dalla mia parte”.

GF Vip: Antonella torna a fare la vittima

Piangendo, Antonella ha proseguito lanciando chiare accuse al fidanzato Edoardo Donnamaria. Ha dichiarato:

“Quando litigavamo non è che la prendeva tanto, però su certe cose la pensava come me per quanto riguarda i suoi amici questi qua. Alla fine ci sta, solo i miei genitori mi possono capire che mi conoscono, sanno come sono fatta, infatti vorrei abbracciarli. Edoardo non può capire come mi sento, perché anche lui spesso non capiva queste cose. Tu più o meno le capisci perché vivi le stesse cose che vivo io qua, con le persone che ti insultano, tutto il gruppo che gode, e che si sentono forti, io e te siamo rimaste sole perché tutti i nostri amici sono usciti”.

Nikita ha provato a consolarla, invitandola a “non buttare via questi sei mesi per questo“. La Pelizon ha replicato:

“Che tu vinca o no, lascia stare quello che poi andiamo a vincere, tu sei stata qui a fare questo per percorso per questi sei mesi, non mollare alla fine. (…) Cos’è che ti fa stare così male?”.

Antonella accusa gli altri Vipponi

A questo punto, Antonella è tornata a lanciare pesanti accuse agli altri Vipponi. Ha dichiarato: