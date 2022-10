GF Vip, Antonella Fiordelisi demolisce Gegia durante la notte: le sue parole vengono approvate dai fan.

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Antonella Fiordelisi si è scagliata più volte contro Gegia. Al termine della diretta, la sportiva ha continuato ad attaccare la coinquilina, lanciandole pesanti accuse.

L’abbandono di Marco Bellavia poteva essere evitato se tutti i concorrenti del GF Vip si fossero comportati come Antonella Fiordelisi, Luca Salatino e George Ciupilan.

Come sappiamo, però, quasi tutto il cast dei Vipponi ha agito in modo squallido, attaccando l’ex volto di Bim Bum Bam. Nel corso dell’ultima diretta, Antonella si è scagliata contro Gegia, accusandola di essere stata una delle persone che ha maggiormente influito sull’addio di Marco.

Nel corso della diretta, la Fiordelisi ha tuonato:

“Ad una persona che non sta bene gli dici ‘Non stai bene esci da questa casa?’, sei una persona insensibile ! Puoi fare la comica e costruire il tuo amore platonico, ma sei una persona insensibile! O sei insensibile o sei senza cervello, proprio non ci arrivi! Hai studiato psicologia e vai a dire ad una persona che non sta bene che non sta bene?”.

Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini, Gegia è andata al televoto con Ciacci, Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti. Quando è stato cacciato Giovanni, Gegia ha finto un pianto e ha chiesto un applauso per lui “perché ci ha fatto da mangiare per due settimane“. Questa frase, ovviamente, non è piaciuta ad Antonella.

Appena i riflettori della diretta si sono spenti, Antonella ha letteralmente demolito Gegia. Ha dichiarato:

“Ma ti sembra normale che Gegia pianga per Giovanni Ciacci che è uscito e non per Marco? E’ un’insensibile, non ha cervello per capire, crede tutt’ora di avere ragione quando le ha detto ‘Sei malato esci da questa casa’. E’ una insensibile senza cervello. Gegia si è messa a piangere perché era contenta di essersi salvata, poi ha fatto credere di essere felice per Giovanni. Se avesse davvero studiato psicologia lo saprebbe che non si può dire ad una persona che sta male ‘Sei malato’ urlandoglielo in faccia, è un’insensibile! Gegia è un’ignorante insensibile perché non ci arriva a capire di aver sbagliato! Si è messa a piangere per Giovanni Ciacci! O è insensibile o non ci arriva”.