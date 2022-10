Gf Vip, Antonella ed Edoardo: scintille sotto le coperte?

Gf Vip, coccole tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: fino a che punto sono arrivati realmente?

Già si parla di primi momenti “hot” nella casa del Gf Vip. Attenzione: prove al momento non ce ne sono, ma solamente supposizioni dopo che i telespettatori hanno notato alcune immagini che lasciano spazio alla fantasia. Ma cosa è accaduto di preciso? Ebbene, si parla di scintille sotto le coperte tra Antonella Fiordelisi ed Edorardo Donnamaria.

Che i due siano attratti l’un l’altro è palese. Del resto ci sono già stati diversi momenti teneri tra la modella e l’influencer, ma al momento non è dato sapere fino a che punto siano arrivati realmente. I due ragazzi sono sempre più vicini, ma già si può parlare di amore?

Gf Vip: Edoardo e Antonella al centro delle discussioni

Stanno facendo discutere alcune immagini di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria all’interno della casa del Gf Vip.

Alcune fan del reality lamentano che il volto di Forum stia esagerando con la schermitrice, lei però sembra apprezzare. Nelle immagini “incriminate” non si vede cosa accade, quindi non si può assolutamente dire nulla con certezza, ma si noterebbe che i due siano impegnati in rapporti intimi sotto le coperte. Sarà così o è sola pura immaginazione?

C’è chimica tra i due

Chi segue il Gf Vip ha notato come Edoardo Donnamaria sembra tenerci molto ad Antonella Fiordelisi.

È palese come tra i due inquilini ci sia una chimica sempre più crescente, anche se Alberto De Pisis sembrerebbe essere cotto e geloso di Edoardo e già si ipotizza un triangolo amoroso!