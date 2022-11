GF Vip, Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli: “La distruggo”

Antonella Fiordelisi si è scagliata contro Oriana Marzoli e il GF Vip potrebbe presto prendere provvedimenti contro di lei.

Secondo indiscrezioni la produzione del GF Vip potrebbe prendere provvedimenti contro Antonella Fiordelisi per via di alcune sue frasi contro la nuova concorrente Oriana Marzoli.

Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli

A quanto pare non corre buon sangue tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli e in particolare la prima ce l’ha con la nuova arrivata, che durante una confidenza con Edoardo Donnamaria l’ha invitato a godersi di più la sua permanenza nella Casa senza curarsi troppo di Antonella.

La questione è giunta presto alle orecchie della schermitrice, che ovviamente non ha preso affatto bene la questione visto il rapporto da lei instaurato con Edoardo.

“Io lei l’ho subito inquadrata e la distruggerò. Sì la distruggerò e la defenestrerò. Non me ne frega perché io sono me stessa e non riesco a starmene zitta perché altrimenti le regalo visibilità. Ragazzi non me ne frega non faccio questi pensieri. E ripeto che non me ne frega niente tanto io la distruggo.

Mi ringrazierà? E che mi ringrazi, tanti chi la segue quella, chi la conosce?! Non mi importa che poi la faccio uscire in una clip perché dicono che sono forte. A me non mi interessa perché io sono fatta così istintiva. E sia chiaro che non è che non mi piace perché io giudico dall’apparenza, ha fatto una cosa che non doveva fare. Devo ignorarla? Ok domani la distruggo e poi non la considero più”, ha tuonato Antonella Fiordelisi contro la Marzoli.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

In tanti si chiedono se la produzione del reality show prenderà provvedimenti contro Antonella per le sue frasi contro la coinquilina, che nel frattempo sono rimbalzate sui social..