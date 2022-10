GF Vip, Antonella Fiordelisi: “Difenderò Bellavia nominando quella strafottente”

Antonella Fiordelisi si è scagliata contro una sua collega del GF Vip per il comportamento da lei avuto con Marco Bellavia.

Dopo il caso di Marco Bellavia al GF Vip, Antonella Fiordelisi si è scagliata contro Gegia e ha fatto sapere che vendicherà l’ex concorrente nominando lei alle prossime nomination.

Antonella Fiordelisi contro Gegia

A quanto pare non corre buon sangue tra Antonella Fiordelisi e Gegia e infatti nelle ultime ore l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo si è confidata con Edoardo Donnamaria e gli ha confidato di voler vendicare l’ex concorrente nominando proprio Gegia che, a suo avviso, avrebbe avuto un pessimo comportamento con Marco pur avendo studiato psicologia.

“Io non dimentico tutte le cose che hanno fatto a Marco, anche se alcuni sono pentiti e altri no.

Inizierò da quelli strafottenti come Gegia. Come mai si è messa a piangere quando è uscito Giovanni Ciacci e non si è messa a piangere per le cattiverie che ha detto a Marco?”, ha tuonato Antonella Fiordelisi, che già nei giorni scorsi se l’era presa con la stessa Gegia.

Secondo indiscrezioni l’Ordine degli psicologi della regione Lazio avrebbe aperto un’istruttoria contro Gegia proprio per quanto da lei affermato al GF Vip contro Marco Bellavia e per cui la stessa Antonella si era scagliata contro di lei.

Durante una discussione avuta con l’ex concorrente, Gegia era arrivata a dirgli che secondo lei lui avrebbe dovuto lasciare il reality show visto che non stava bene. Le modalità aggressive con cui Gegia si è rivolta a Marco Bellavia non sono piaciute al pubblico tv e in queste ore in tanti si stanno scagliando contro di lei attraverso i social.