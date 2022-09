GF Vip, Antonella Fiordelisi interessata ad Edoardo Donnamaria: in sauna è esplosa la passione?

Antonella Fiordelisi ha confessato ad alcuni compagni del GF Vip di essere interessata ad Edoardo Donnamaria. La Vippona ha anche rivelato di essere gelosa del ragazzo, che qualche volta si avvicina in modo un po’ ambiguo a Sofia Giaele De Donà.

GF Vip: Antonella interessata ad Edoardo

Parlando con Carolina Marconi, Antonella Fiordelisi ha ammesso di essere parecchio interessata ad Edoardo Donnamaria. Negli ultimi giorni, i due hanno trascorso molto tempo insieme e si sono stuzzicati a vicenda. Per il momento non si sono lasciati andare alla passione, ma il GF Vip è ancora lungo. Ovviamente, a patto che la Vippona e l’ex volto di Forum non vengano fatti fuori nelle prossime nomination. “Chi ha parlato bene di me tra i maschi? Era Edo vero? Edo c’ha un ca**o di carattere! Un po’ marpione però e ci sta tutta“, ha rivelato Antonella a Carolina.

Antonella vuota il sacco con alcune Vippone

Dopo la confessione alla Marconi, Antonella ha vuotato il sacco con Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso. La Fiordelisi ha confessato:

“Sono un po’ gelosa dei miei amici maschi. Se mi piace Edoardo? Em, dai diciamo che devo capirlo bene. Perché non è che mi fido tanto degli uomini. Lui è giocherellone e tanto carino e simpatico. A me piacciono i bambinoni. I ragazzi con questo carattere mi intrigano. Ho dei gusti un po’ particolari. Se l’ho baciato profondamente nella sauna? Ma no dai! Movimenti strani? No dai figuriamoci. Gli piacerebbe al signorino”.

Nessun bacio, per ora. Antonella, però, ha rivelato di essere parecchio gelosa di una coinquilina.

Si tratta di Sofia Giaele De Donà.

Antonella gelosa di Sofia Giaele De Donà

La Fiordelisi ha candidamente ammesso ad Edoardo di essere gelosa di Giaele. Non a caso, ha raccontato:

“Però sono gelosa e gli ho detto ‘Se ti piace Sofia provaci solo con lei’. Per dire che voglio provarci è presto, lo conosco da due giorni. Le cose le vedremo con calma nei prossimi giorni. Se poi gli piace Giaele allora si stesse con lei e facesse l’amore libero come dice quella. Lei lui e l’altro fanno poi”.

Tra Edoardo e Antonella scoppierà la passione? Lo scopriremo nelle prossime puntate del GF Vip 7.