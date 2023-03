Gf Vip, Antonella Fiordelisi scoppia in lacrime dopo la squalifica di Edoardo: "È colpa mia"

Dopo le ammonizioni di Alfonso Signorini nella precedente puntata del Grande Fratello Vip avrebbe dovuto esserci un nuovo cambio di passo e invece così purtroppo non è stato. La diretta del Gf Vip di giovedì 9 marzo è entrata immediatamente nel vivo con due provvedimenti importanti, i cui destinatari sono stati Edoardo Tavassi e il suo omonimo, Donnamaria. È stato quest’ultimo a pagare il conto più salato, con la squalifica.

La reazione di Antonella Fiordelisi è stata immediata. La gieffina – poco dopo l’annuncio – è scoppiata in lacrime: “È colpa mia”, ha dichiarato con le parole colme di tristezza.

Gf Vip, Antonella scoppia in lacrime dopo l’eliminazione di Edoardo: “Non ce la faccio senza di te”

La schermitrice, ancora sconvolta e a tratti atterrita ha dichiarato tra le lacrime: “È colpa mia, se non avessi detto niente non sarebbe successo”. Poco dopo è stata invitata da Alfonso Signorini in mystery room. Lì i due si sono stretti in un abbraccio e si sono baciati: “Mi sento a metà, mi manca l’aria, non ce la faccio senza di te”.

Donnamaria: “Ti lascio un posto in finale”

Edoardo Donnamaria – di rimando – ha rassicurato Antonella: “Tanto io vado a casa, mica in guerra. Ti ho lasciato un posto in finale, l’ho fatto per te. Ora devi vincere per forza”. Non ultimo, l’ormai ex gieffino ha spiegato che per lui non era un obiettivo vincere il Gf Vip: “Per me l’obiettivo non era andare in finale, ma uscire con Antonella, e almeno anche se non è il modo migliore di uscire, siamo in un periodo buono”.