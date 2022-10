GF Vip, Antonella flirta con Antonino: il dialogo viene captato dai fan

GF Vip, Antonella flirta con Antonino: il dialogo, decisamente ambiguo, viene captato dai fan.

Antonella Fiordelisi, nonostante abbia iniziato una relazione con Edoardo Donnamaria, continua a flirtare con Antonino Spinalbese. Nelle ultime ore, i fan del GF Vip hanno captato un dialogo piuttosto ambiguo.

Da settimane, ormai, Antonella Fiordelisi ha una specie di relazione con Edoardo Donnamaria.

Il legame, rispetto a quelli che abbiamo visto sbocciare negli ultimi anni al GF Vip, sembra piuttosto tiepido. Al contrario, il modo di flirtare della schermitrice con Antonino Spinalbese è molto più hot. Non a caso, nelle ultime ore, i fan hanno captato un dialogo piuttosto ambiguo.

Antonella, con occhi da gatta, si rivolge ad Antonino ed esclama:

“All’inizio hai giocato un po’ male. Dovevi essere più vero. Non ti ho detto cosa e con chi. Nel caso tu avessi giocato inizialmente, te la sei giocata male, purtroppo. In generale magari, chissà. Io ho giocato forse male. Dipende dai caratteri che ho di fronte. Quindi magari me la sono giocata male”.