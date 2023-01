GF Vip, Antonella in crisi minaccia di lasciare: "Me ne voglio andare"

Antonella Fiordelisi, dopo l’ennesima lite con Edoardo Donnamaria, ha minacciato di lasciare la Casa più spiata d’Italia.

La Vippona è entrata in crisi e ha avuto un attacco d’ansia.

Dopo Edoardo Donnamaria, anche Antonella Fiordelisi ha minacciato di lasciare il GF Vip. I due hanno avuto una brutta discussione a causa di Oriana Marzoli. La Vippona non accetta che il suo fidanzato sia amico della bella venezuelana, ma allo stesso tempo pretende che lui non abbia nulla da ridire sulla sua amicizia con Antonino Spinalbese.

L’ex volto di Forum, ovviamente, l’ha mandata all’altro mondo ed è scoppiato nuovamente il caos. La Fiordelisi è entrata in crisi e ha minacciato di lasciare il gioco.

“Scusate se vi interrompo, ma Antonella non sta bene. Ha appena detto che vuole andare a casa ed ha un attacco di panico“, ha dichiarato Nicole Murgia rivolgendosi ad Edoardo. A questo punto, Donnamaria ha raggiunto la fidanzata e ha provato a farla ragionare.

La Vippona ha dichiarato:

“Sto male perché non sei come mi aspettavo. Io soffro di questa cosa, per me non è un gioco. Se stai giocando potevi dirmelo prima. Se tu non capisci perché sto male, allora significa che non è cosa tra noi. Non sei stato carino nel fare molte cose. Anche la cosa che hai detto che ti ho condizionato per nominare Oriana. Sei diventato energia negativa per me. Non voglio più stare male per te basta!”.