GF Vip, Antonella lascia Edoardo: "Ho preso la decisione di essere single"

Appena i riflettori della diretta del GF Vip si sono spenti, Antonella Fiordelisi ha lasciato Edoardo Donnamaria.

L’ex schermitrice ha preso “coraggio” e ha annunciato la sua decisione al compagno di gioco.

GF Vip: Antonella lascia Edoardo

A nulla sono valse le parole del padre di Edoardo Donnamaria. Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Antonella Fiordelisi ha lasciato il fidanzato. L’ex schemitrice ha chiamato in disparte il compagno di gioco e ha annunciato che, da adesso in poi, è single. La Vippona ha esordito:

“In puntata mi hai messa in cattiva luce con il tuo gruppetto che applaudiva. Visto che sono venuta qui per pensare a me e non per stare male per un uomo, da adesso in poi io sono sola come lo sei tu. Io e te per quanto mi riguarda non stiamo più insieme e non siamo più una coppia. Lo faccio per me stessa. Non riesco a sopportare più tutto questo”.

Il monologo di Antonella Fiordelisi

Antonella ha proseguito:

“Tutti i tuoi amici mi hanno nominata e non voglio più avere a che fare nulla con voi. Se avrai bisogno di me ci sarò, ma non come fidanzata. Se non stiamo bene qui è impossibile che cambi fuori. Non è solo ciò che è successo in puntata, ma varie cose che non mi piacciono di te. E io non riesco proprio ad accettarle. E lo faccio anche per te, uno dei due deve essere coraggioso e prendere la decisione di essere single e fare questo percorso da soli da ora in avanti. Ho creduto in una cosa che non era quella. Non mi lascerò più andare con nessun uomo”.

La Fiordelisi continua a tirare in ballo gli “amici” di Edoardo perché non ha gradito di essere stata nominata da alcuni di loro.

L’avvertimento di Antonella ad Edoardo

Antonella ha concluso il suo monologo lanciando un avvertimento ad Edoardo. Ha tuonato: