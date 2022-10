Gf Vip, Antonella si scaglia contro George: “Sei una biscia”, ma lui non ci sta

Gf Vip, Antonella si prende la sua nomination ma poi si scaglia contro George e lo accusa di fare tattica e fomentare contro Edoardo: "Sei una biscia"

Veleno al Gf Vip, con Antonella Fiordelisi che si scaglia contro George Ciupilan: “Sei una biscia”, ma lui non ci sta. Il durissimo botta e risposta fra i due vipponi dopo la nomination di lei e con lui che ribatte senza mezzi termini tiene banco sui social.

Ma cosa è successo?

Antonella si scaglia contro George

Che Antonella Fiordelisi è una furia scatenata contro George Ciupilan: “Sei una biscia”. Dal canto suo George ha replicato senza mezzi termini: “Se io non ho situazioni per cui espormi io non mi espongo”. La Vip accusa George Ciupilan di non essere sincero, mentre l’influencer rivendica la libertà di esprimere il suo pensiero. E l’innesco? George ha nominato Antonella perché ha messo in discussione il suo interesse nei confronti di Edoardo e manco a dirlo la Fiordelisi non se l’è tenuto.

In giardino ed in presenza del giovane TikToker, Antonella riprende l’argomento Nomination e spara a zero: per lei lui fomenta dubbi e malumori da parte di Edoardo nei suoi confronti, in più è un “tattico” che non si espone.

“Io parlo e mi espongo a modo mio”

“Come ti permetti a dirmi che sono una giocatrice e che fingo con Edoardo? Sei una biscia, neanche una vipera. Io ho sempre fatto tutto dall’inizio, ora mi sta passando la voglia di giocare, veramente mi state facendo arrabbiare”.

E George ha replicato: “Io sono stato chiaro in tutte le situazioni, parlo a modo mio, mi confronto a modo mio, e mi espongo a modo mio”.