GF Vip, Antonella vuole lasciare Edoardo: "Per me è finita, non torno indietro"

GF Vip, Antonella vuole lasciare Edoardo: "Per me è finita, non torno indietro"

GF Vip, Antonella vuole lasciare Edoardo: "Per me è finita, non torno indietro"

Dopo l’ultima diretta al GF Vip Antonella Fiordelisi ha avuto un’accesa lite con Edoardo Donnamaria, e ha minacciato di troncare la loro relazione.

Antonella Fiordelisi vuole lasciare Edoardo

Nell’ultima diretta del GF Vip Antonella Fiordelisi si è sentita dare della “limitata mentale” da Micol Incorvaia, ex fidanzata di Edoardo Donnamaria. La questione l’ha mandata su tutte le furie e Edoardo ha provato a consolarla ma, le sue parole, non hanno fatto che aumentare l’ira di Antonella.

“La frase non la doveva dire, ma questo non significa che lei sia un mostro.

Non è una brutta persona come stai dicendo. Ha fatto una cosa brutta, ha fatto una cosa grave e pessima. Più di così cosa devo dirti? Capisco come stai, però non posso dirti che è un mostro. Ti ho anche abbracciata e mi hai scansato. Adesso pretendi che dica che è mostruosa. Sono dalla parte tua, non dire cavolate”, ha detto Edoardo a Antonella, che a questo punto ha minacciato di troncare la loro relazione.

“Se per te è una bella persona te ne puoi andare ti lascio io! Ripeto, se per te non è una brutta persona io ti lascio, è finita qui e non stiamo più insieme.

Te lo dico, io non torno indietro, vattene pure e lasciami sola qui adesso”.

Fin dall’ingresso di Micol all’interno della Casa di Cinecittà è stato chiaro che tra le due vi fosse un’aspra gelosia e infatti nei giorni scorsi le due se ne sono dette di tutti i colori. Nelle ultime ore anche Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella, ha scritto un messaggio contro Micol e Clizia Incorvaia, sorella della concorrente, ha minacciato d’intraprendere le vie legali.