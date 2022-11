GF Vip, Antonino chiude con Oriana: "Mi pento di tutto, non è per me"

Flirt al capolinea al GF Vip.

Antonino Spinalbese ha deciso di chiudere con Oriana Marzoli. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha messo fine alla relazione perché la bella venezuelana ha commesso uno scivolone a suo dire imperdonabile.

GF Vip: Antonino chiude con Oriana

La love story tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli è durata quanto un battito di ciglia. Nelle ultime ore, l’ex compagno di Belen ha iniziato ad avvertire tantissimo la mancanza di sua figlia Luna Marì, tanto che è finito in lacrime.

La bella venezuelana non ha compreso bene la cosa e, durante un suo sfogo, ha esclamato: “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane“.

Le scuse di Oriana ad Antonino

Antonino, davanti a questa uscita, ha immediatamente cambiato sguardo. Oriana ha capito di aver fatto una gaffe e ha provato a scusarsi:

“Mi sono espressa male. Scusami ti prego. Io intendevo dire che era già un po’ che eri giù di morale per tua figlia e avevo paura che entrassi in un tunnel di tristezza come Luca per Soraia. Io non vorrei mai sminuire nulla e rispetto tutto, mi sono spiegata molto male”.

Niente da fare, Spinalbese non ha accettato le scuse della Marzoli e ha deciso di chiudere con lei. Oriana ci è rimasta malissimo, tanto che si è sfogata con Tavassi: “Sono mortificata per quello che ho detto. Passa come se per me non è importante la figlia. Io non ho bambini ma posso capire. Anzi, usciti da qui se noi avremo ancora qualcosa insieme mi piacerebbe conoscerla. Soltanto che anche ieri notte lui piangeva e oggi era tristissimo e quindi volevo capire meglio“.

Lo sfogo di Antonino

Antonino, approfittando del ritorno di Patrizia e Wilma, si è sfogato con loro. Spinalbese ha dichiarato: