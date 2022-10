GF Vip, Antonino Spinalbese contro Edoardo Donnamaria: dopo la diretta volano paroloni.

Scontro al vetriolo al GF Vip 7. Appena le luci della diretta si sono spente, Antonino Spinalbese si è scagliato contro Edoardo Donnamaria. Il motivo del contendere? La nomination dell’ex volto di Forum e la relativa motivazione.

GF Vip: Antonino contro Edoardo

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Edoardo Donnamaria ha nominato Antonino Spinalbese. Secondo l’ex volto di Forum, il coinquilino ha un atteggiamento “incoerente” e “da ragazzino“. L’ex fidanzato di Belen, neanche a dirlo, non ha accettato la cosa e dopo la diretta si è scagliato contro di lui. Antonino ha esordito:

“Sei un ca**one dai, sei un quaquaraquà non hai le pa**e e tutto ciò è degno di motivazioni date dal tuo modo di presentarti ieri sera da me, perché io ci tengo, non volevo, io nomino Antonino perché non è una persona vera, ci sta, sei un ragazzino, ci sta”.

Antonino ed Edoardo: volano paroloni

Edoardo, spiazzato dalla reazione di Antonino, ha replicato:

“Guarda che reazione stai avendo, sei maturo te? Una persona che da dell’immaturo ad un altro e poi c’ha una reazione da ragazzino non è che…”.

Spinalbese, sempre più infuriato, ha esclamato: “Vedrai quando usciremo da qui, vedrai“. Donnamaria, a questo punto, si è visto costretto a chiedere: “Ma cos’è una minaccia?“.

E’ a questo punto che l’ex di Belen ha completamente perso la pazienza:

“No, assolutamente. Sei un senza pa**e per questo mi comporto così, io sono un uomo. Vai a giocare ai lego, poi ti chiedi il motivo per cui le donne ti trattano così, sei un senza pa**e, e io che ho speso anche tempo a parlarci”.

Edoardo progetta la vendetta

Edoardo, abbandonando Spinalbese al suo show, si è limitato a dichiarare: “No, ma hai una bella reazione, bravo.

Ora sei vero, prima non eri vero, capisci quando ti dicevo che non eri vero?“. Subito dopo, Donnamaria si è sfogato con Daniele Dal Moro e ha iniziato a progettare la sua vendetta. Ha raccontato:

“Ha cominciato a farmi vedrai quando uscirai di qua. Ma che cosa? Ma che sei pazzo? Ao a chicco ma chi te se stra***la, ma chi ti credi di essere? Ma questo è matto, c’ha un ego che non finisce più”.

Daniele gli ha detto qualcosa all’orecchio, al che Edoardo ha annunciato: “La prossima volta che va sul personale lo faccio mette a piagne, sto cretino. No no, io mica mi metto a rispondere come un animale dicendo sto cog**one, lo faccio con eleganza e vediamo la sua reazione“.