GF Vip, Antonino delude i fan di Ginevra: non era attratto da lei, ma l'ha solo messa alla prova.

Nelle ultime ore, Antonino Spinalbese ha deluso i tanti fan di Ginevra Lamborghini. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha confessato che non era interessato a lei, ma che l’ha soltanto messa alla prova. E’ per questo che vorrebbe vedere nuove Vippone al GF Vip.

GF Vip, Antonino: confessione su Ginevra

Parlando con Cristina Quaranta, Antonino Spinalbese ha fatto una confessione che nessuno si aspettava. L’ex compagno di Belen ha ammesso che non era interessato a Ginevra Lamborghini, sottolineando che l’ha soltanto messa alla prova. Il Vippone ha dichiarato:

“Io vivo per le donne dico davvero. Ho proprio questo amore per le donne. E non parlo di atti o cose fisiche. Ma anche dello svegliarsi accanto ad una donna, questo mi svolta tutta la giornata. Speriamo che facciano entrare qualcuna. Magari arriverà presto una ragazza. La mia adrenalina la vedrai quando entreranno le nuove”.

A questo punto, Cristina gli ha fatto notare che una donna per lui al GF Vip c’era, ovvero Ginevra. Antonino, però, ha fatto una confessione che ha lasciato l’amaro in bocca a parecchie persone.

Antonino ha preso in giro Ginevra?

“Vabbè tu qui avevi Ginevra. Con lei non poteva nascere qualcosa nel tempo secondo te? Secondo me avreste potuto fidati di me dai“, ha affermato Cristina. Antonino, senza giri di parole, ha risposto:

“No Cri, non mi piaceva lei. Sai perché? Io sono un figlio di pu***na. Non saremmo potuti diventare coppia. Nella mia vita ho sempre messo alla prova tutti e ho messo alla prova anche lei. Perché lei era fidanzata e quella roba lì con me non mi piaceva per nulla. Per niente proprio”.

Spinalbese ha preso in giro Ginevra? No, si è solo comportato com’è nel suo stile.

Antonino ha messo alla prova Ginevra

Antonino ha così spiegato il motivo per cui ha messo alla prova Ginevra:

“Perché ti dico questo? Io posso anche pensare a me stesso qui dentro e così ci divertiamo… Però il tuo avvicinarti così a me da fidanzata mi fa pensare e non mi piace per nulla. E infatti l’ho capito quasi subito. Non vorrei dirlo perché posso mettere lei in una brutta posizione. Ok che sono buono, ma mica sono fesso”.

Spinalbese non ha apprezzato il modo in cui Ginevra si è avvicinato a lui. A questo punto, la domanda sorge spontanea: perché nell’ultima diretta del GF Vip aveva gli occhi da pesce lesso? Ai posteri l’ardua sentenza.