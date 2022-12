GF Vip, Antonino furioso per le rivelazioni su Belen: "Offese e bugie contro di me"

Antonino Spinalbese è andato su tutte le furie per le rivelazioni fatte da Oriana Marzoli sul conto della sua ex, Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese si è sfogato in queste ore contro Oriana Marzoli, che al GF Vip ha fatto sapere che lui le avrebbe fatto alcune confessioni sulla sua ex, Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese contro Oriana Marzoli

Il rapporto instaurato da Antonino Spinalbese con Oriana Marzoli al GF Vip si è rivelato un’arma a doppio taglio e, durante l’ultima diretta del programma tv, l’influencer ha fatto sapere che lui le avesse fatto alcune rivelazioni intime sul conto della sua ex, Belen Rodriguez, che lei sarebbe stata pronta a riportare a sua volta. Antonino è andato su tutte le furie per la questione e ha dichiarato che quelle fatte da Oriana sarebbero soltanto bugie e offese sul suo conto.

“Non soltanto mi ha offeso, mi sta anche bene, ma ha detto delle bugie. Si è inventata tutto. Ha raccontato cose che io non ho mai detto. Io e lei abbiamo parlato sotto le coperte, ma non di quello. Figurati se le vado a raccontare cose della mia ex compagna. Sono stufo, ma ora parlo io, la verità è che lei mi diceva cose che io non ho detto. La verità per adesso non l’ho detta.

Per quello che racconta Oriana sembra ovviamente che c’ha ragione Oriana. Non è bello quello che dovrei dire, fidati, che non sono cose belle, roba brutta davvero“, ha tuonato lo spezzino.

Antonino nelle ultime ore se l’è presa anche con Giaele De Donà e ha affermato di essere pronto a fare delle confessioni imbarazzanti su di lei. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In molti credono he tra i due sia successo qualcosa sotto le coperte ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.