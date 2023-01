GF Vip, Antonino in ospedale ha violato il regolamento: c'entra Ginevra

Poco prima di Capodanno, Antonino Spinalbese ha dovuto abbandonare il GF Vip per essere ricoverato in ospedale.

E’ proprio nel nosocomio che, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe violato il regolamento del reality per mettersi in contatto con Ginevra Lamborghini.

Antonino Spinalbese è attualmente ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti legati alla sua malattia. L’ex compagno di Belen Rodriguez rientrerà al GF Vip appena verrà dimesso dal nosocomio. Pertanto, è ancora a tutti gli effetti un concorrente del reality e non può avere alcun tipo di contatto con il mondo esterno.

Secondo un’indiscrezione lanciata dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, però, Antonino ha violato il regolamento per mettersi in contatto con Ginevra Lamborghini.

Antonino e Ginevra si sono visti?

Tramite il suo profilo Instagram, Rosica ha fatto sapere:

“In questi giorni Antonino e Ginevra si sono sentiti spesso (non potrebbero). Non si sono visti ovviamente. Antonino rientrerà a breve nella Casa”.

Stando a quanto sostiene Alessandro, Spinalbese e la Lamborghini si sono sentiti telefonicamente, ma non si sono visti. Anche se non hanno avuto modo di incontrarsi, il regolamento del GF Vip è stato comunque violato.

Antonino verrà cacciato dal GF Vip?

Se quanto riferito da Rosica dovesse corrispondere a verità, Antonino dovrebbe essere squalificato dal GF Vip. E’ bene sottolineare che, al momento, la notizia su Spinalbese e la Lamborghini è solo un’indiscrezione, per cui non possiamo avere alcuna certezza della realtà dei fatti.