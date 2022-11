Antonino Spinalbese è finito nella bufera al GF Vip per una frase pronunciata sul conto di Oriana Marzoli.

Dopo la notte di passione trascorsa al GF Vip Antonino Spinalbese sta vivendo una situazione complicata con Oriana Marzoli e nelle ultime ore ha pronunciato una frase che ha scatenato una vera e propria bufera.

Antonino Spinalbese: la bufera al GF Vip

Ora che la situazione tra lui e Oriana Marzoli al GF Vip è sempre più complicata e avanza la prospettiva di un confronto in diretta tv, Antonino Spinalbese ha fatto un’affermazione che ha finito per far scatenare il pubblico della rete. Nella casa del reality show infatti l’hair stylist ha affermato che preferirebbe risultare positivo al Coronavirus (cinque concorrenti sono infatti già risultati positivi) piuttosto che avere un faccia a faccia con la coinquilina.

La vicenda ovviamente ha fatto indignare il pubblico dei social e in tanti sembrano aver cambiato idea sull’hair stylist (che, per ora, non ha replicato alla vicenda).

Lo sfogo di Oriana Marzoli

Anche Oriana Marzoli si è scagliata contro Antonino nelle ultime ore e in particolare si è dimostrata offesa per la volontà dello spezzino di non impegnarsi con lei.

“Se hai paura e vuoi andare piano, non venire a dormire con me”, ha tuonato Oriana, a cui Antonino ha risposto: “Nessuno mi obbliga, ma io voglio farlo.

Non dormo con una donna da un anno. Si vede che non ho avuto il coraggio di dirtelo, mi imbarazzava”. Tra i due ci saranno ulteriori sviluppi?