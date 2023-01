GF Vip, Antonino nomina per sbaglio Belen: la reazione

Antonino Spinalbese ha nominato per sbaglio la sua ex, Belen Rodriguez, al GF Vip.

Al Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese ha commesso uno scivolone e ha finito per nominare la sua ex, Belen Rodriguez, al posto di Giaele De Donà.

Antonino Spinalbese nomina Belen al GF Vip

Antonino Spinalbese è diventato noto al pubblico tv pe via della sua storia con la showgirl Belen Rodriguez, naufragata poco tempo dopo la nascita della loro bambina, Luna Marì. In queste ore al GF Vip Antonino ha nominato per la sbaglio la bella argentina al posto di Giaele De Donà e ha dichiarato: “Quando usciamo da qui io voglio diventare amico di Brad. Vi giuro voglio davvero conoscerlo.

parlo con Brad direttamente adesso. Quando fai queste cene io vorrei diventare tuo amico ed essere invitato. io e Andrea vorremmo diventare più tuoi amici che amici di Belen… oops. Oddio, no non ho detto nulla, ho sbagliato. Mi è scappato, mi è uscito“.

Non è la prima volta che l’hair stylist nomina per sbaglio la madre di sua figlia e, negli scorsi mesi, ha più volte parlato del loro rapporto in seguito alla loro separazione.

Secondo i rumor in circolazione Belen non sarebbe stata entusiasta dell’ingresso dell’ex fidanzato al GF Vip e per questo gli avrebbe vietato di nominarla o parlare di lei in diretta tv. Nonostante questo Antonino ha dichiarato:

“Io e lei ci sentiamo spesso per la bimba. Tra noi è tutto ok e siamo in buoni rapporti. Io non vivo senza mai figlia. Pensate che sono stato a Ibiza, poi sono tornato e il giorno dopo dovevo riportare la bambina da lei.

Però avevo voglia di stare ancora con la bimba, così ho chiamato la mia ex e le ho detto ‘senti posso vederla ancora un po’?’. E anche per questo che vi dico che tra noi è tutto ok, io la chiamo e passo per la piccola. avere una figlia ti cambia tutto”.