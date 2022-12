Su gentile concessione del GF Vip, Ginevra Lamborghini è tornata in Casa in qualità di ospite.

La cantante ha avuto modo di chiarirsi con Antonino Spinalbese, ma non ha voluto rispondere alle domande sul suo fidanzato.

GF Vip: Antonino ritrova Ginevra ma lei non risponde sul fidanzato

Ginevra Lamborghini, nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, è tornata in Casa per trascorrere qualche giorno con gli ex compagni d’avventura. Ovviamente, Alfonso Signorini e il suo staff hanno deciso di rispedirla a Cinecittà con la speranza che crei qualche dinamica interessante con Antonino Spinalbese.

Quest’ultimo è stato ben contento di veder crescere il suo harem e, appena le luci della diretta si sono spente, ha cercato di riavvicinarsi a Ginevra. Alle domande sul fidanzato, però, lei ha preferito non rispondere.

Ginevra sceglie di essere enigmatica

In cucina con Antonella Fiordelisi e Antonino, Ginevra ha così risposto sulle domande inerenti la presenza o l’assenza del fidanzato:

“Che palle ste domande, perché volete sapere queste cose? Non sono fatti vostri, non do notizie dall’esterno. Fatevi i ca**i vostri”.

Spinalbese ha incassato, limitandosi a replicare: “È nella casa adatta“. Poco dopo, però, è tornato a parlare con lei, cercando di spiegare la sua posizione nei confronti di Giaele e Oriana. Ha dichiarato:

“Con lei (Giaele, ndr) non c’era quella cosa fisica lì, vidi il modo in cui eravamo vicini. Non c’era quella roba, non c’era malizia. Io per come sono fatto, siccome poi ci vado a riflettere, pensai ‘ora mi sono fidanzato con lei che è fidanzata a suo tempo’”.

La delusione di Ginevra

Ginevra, a questo punto, si è detta delusa dal suo comportamento, visto che da quando lei è uscita dal GF Vip non ha fatto altro che sminuire il loro rapporto. La Lamborghini ha ammesso: