GF Vip, Antonino si chiude in magazzino con Antonella: Edoardo infuriato

GF Vip, Antonino Spinalbese si chiude in magazzino con Antonella Fiordelisi: Edoardo Donnamaria perde le staffe.

Nottata turbolenta al GF Vip. Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi si sono chiusi in magazzino ed Edoardo Donnamaria ha perso le staffe. La loro storia sta per arrivare al capolinea?

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Antonella Fiordelisi ha avuto un duro confronto con l’ex fidanzato.

Appena i riflettori della diretta si sono spenti, la ragazza è entrata in crisi. Prima si è sfogata con Nikita Pelizon in giardino, poi si è chiusa in magazzino con Antonino Spinalbese. La cosa, neanche a dirlo, ha fatto infuriare Edoardo Donnamaria.

La Fiordelisi, sfogandosi con Antonino, ha ammesso:

“Io l’ho visto strano, molto dimagrito e stava male si vedeva. Con lui vedendolo oggi non stava come quando l’ho visto l’ultima volta. Era molto più muscoloso e in carne adesso stava magrissimo. Lui sta male e io soffro se ci penso. Io non l’ho mai visto piangere. Lui mi ha fatto da padre, migliore amico, fratello e poi fidanzato. Forse uno che mi ha amato così non l’ho mai avuto. Ormai l’ho perso “.

Donnamaria, in tutto ciò, è riuscito a cogliere una minima parte del discorso della fidanzata.

Edoardo ha provato ad origliare dalla porta del magazzino. Quando ha capito che non riusciva a cogliere le parole che si stavano scambiando Antonella e Antonino è andato in giardino. Qui si è sfogato con Edoardo Tavassi e Luca Salatino. Donnamaria, visibilmente infuriato, ha dichiarato:

“Mi può dare fastidio se piange per un altro? Non sono proprio contento di vederla così. Perché ca**o ti vai a chiudere in magazzino. Questa è la volta buona che faccio un macello. Vado in galera. Una cosa che non succederà mai però… Io posso essere comprensivo e tutto però c’è un limite. Ma perché si sono chiusi dentro e non vanno in giardino. Sembra che stanno facendo chissà cosa. Se si mettevano qui in un angolo io mica andavo a dargli fastidio. E non è colpa di Antonino, ma impazzisco perché lei si è nascosta con lui. Perché si è dovuta mettere nel magazzino chiusa? Me rode, prima parlava con Nikita davanti a tutti. Adesso invece guarda caso è con lui e si chiude. Non mi vorrei incavolare però non mi torna”.