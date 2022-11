GF Vip, Antonino si confronta con Oriana: il lapsus non sfugge ai fan

GF Vip, Antonino si confronta con Oriana: il lapsus non sfugge ai fan

GF Vip, Antonino si confronta con Oriana: il lapsus non sfugge ai fan

GF Vip, Antonino Spinalbese si confronta con Oriana Marzoli: il lapsus non sfugge ai fan.

Al termine dell’ultima diretta del GF Vip, Antonino Spinalbese ha cercato un confronto con Oriana Marzoli.

Mentre stava cercando di chiarirsi con lei, però, ha commesso uno scivolone che non è sfuggito ai fan.

GF Vip: Antonino si confronta con Oriana

Appena i riflettori della diretta del GF Vip, Antonino Spinalbese ha cercato di chiarirsi con Oriana Marzoli. I due, dopo essere stati a letto insieme, non si sono più rivolti la parola. Il motivo? La bella venezuealana non ha accettato che l’ex compagno di Belen si sia spaventato del loro rapporto.

Durante il confronto, però, Antonino ha commesso uno scivolone che non è sfuggito ai fan.

Il lapsus di Antonino non sfugge ai fan

Parlando con Oriana, Antonino ha ammesso:

“In un confessionale dove dico ‘Mi piace G… Oriana, è bella Oriana, sto bene con Oriana’. Però ho delle paure… allora prendo e me ne vado via…”.

Spinalbese stava per fare il nome di Giaele, poi si è corretto e ha citato Oriana.

Anche se la Marzoli non ha notato lo scivolone, i fan l’hanno captato in un lampo.

Antonino è interessato a Giaele?

In effetti, nel corso di un confessionale mostrato nella diretta del GF Vip, Antonino ha ammesso di essersi allontanato da Giaele soltanto perché sa che con lei non può nascere nulla. La domanda, quindi, sorge spontanea: Spinalbese è interessato alla De Donà? Al momento, non è dato saperlo.