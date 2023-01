Antonino Spinalbese ha finalmente fatto il suo ritorno nella casa del Grande Fratello, dopo diversi giorni di assenza prolungata e soprattutto obbligata.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 14 gennaio, l’hairstylist ex compagno di Belen Rodriguez è tornato in mezzo agli altri vipponi, facendo loro una gradita sorpresa.

Per l’occasione, infatti, la produzione ha deciso di fare un piccolo scherzo agli altri concorrenti, obbligandoli a freezzarli proprio mentre Antonino Spinalbese varcava la porta rossa.

Antonino Spinalbese ha così fatto la sua entrata in pompa bagna, salutando uno ad uno i concorrenti obbligati a restare immobili e stampando persino un bacio bello e buono a Nikita Pelizon, con la quale com’è noto non scorre buon sangue da tempo.

Quello che si può chiamare, insomma, un vero e proprio bacio di Giuda.

Perché Antonino Spinalnbese era uscito dalla casa del GF Vip?

Il motivo per cui l’ex di Belen è stato costretto a rimanere lontano dalla casa per diverso tempo è legato alle sue condizioni di salute. Il vippone è infatti rimasto fuori dal reality per effettuare tutta una serie di necessari accertamenti medici.

Ovviamente, prima di fare il suo rientro, il vip è stato obbligato dalla produzione da rimanere isolato e in quarantena, come prevedono le rigide regole anti Covid ancora valide per questa edizione del reality di Alfonso Signorini.

Un’ovazione accoglie Spinalbese

Molti dei concorrenti (Edoardo Tavassi su tutti) non vedevano l’ora che Spinalbese, dopo tanto tempo, tornasse finalmente in gioco. Qui sotto potete recuperare il momento del suo tanto atteso ritorno, con la relativa ovazione e le urla di giubilo che i suoi coinquilini gli hanno dedicato.