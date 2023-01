Gf Vip, Antonino Spinalbese è in quarantena: ecco quando tornerà nella casa

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 9 gennaio è iniziata con una bella notizia.

Antonino Spibalbese potrà presto rientrare nella casa. L’hairstylist, visibilmente sorridente in volto è intervenuto in collegamento durante la diretta. Non si trova più in ospedale ed è ora in quarantena nell’attesa di poter “riabbracciare” i suoi compagni.

Antonino Spinalbese come sta? L’hairstylist interviene in collegamento

Antonino ha esordito calorosamente salutando tutti i suoi coinquilini: “Devo dirvi che siete bellissimi da qui”, ha affermato con il sorriso. Poi ha proseguito chiedendo di Ginevra Lamborghini: “Non vedo la mia preferita, ma so che è in studio”.

Ad un certo punto Signorini con tono a tratti canzonatorio ha chiesto a Giaele: “Sei felice che abbia chiesto di Ginevra e non di te?”. Quindi il conduttore e direttore di Chi ha aggiunto: “Lo hai capito che non ti si fila?” “L’ho capito tredici puntate fa”, ha replicato la gieffina.

“Non mollo”

L’hairstylist aveva dovuto lasciare la casa di Cinecittà lo scorso 31 dicembre, poco prima della fine del 2022.

Era stato poi ricoverato per qualche giorno in ospedale per eseguire degli accertamenti medici. Anche nella precedente puntata in molti ricorderanno che aveva aggiornato il pubblico sul suo stato di salute: “Sto benissimo mi sono preso un po’ di ferie. Tra poco ritornerò in casa. Non mollo”, aveva affermato in quella occasione.