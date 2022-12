Antonino Spinalbese è costretto a lasciare temporaneamente la casa del GF Vip per subire un piccolo intervento e sui social in tanti si sono scagliatri contro di lui.

GF Vip: Antonino Spinalbese lascia la casa

Per qualche giorno Antonino Spinalbese dovrà lasciare la casa del GF Vip e subire un piccolo intervento per una cisti. In queste ore la notizia è stata confermata dallo stesso spezzino e, sui social, in tantissimi si sono scagliati contro di lui.

Molti infatti hanno avuto da ridire contro Antonino perché non avrebbe approfittato delle feste di Natale per trascorrere del tempo con sua figlia Luna Marì né avrebbe mai manifestato l’intenzione di lasciare anticipatamente il programma per stare accanto alla sua bambina.

In passato altri concorrenti del reality show – come Elisabetta Gregoraci – avevano lasciato anticipatamente il programma proprio per poter trascorrere il Natale insieme ai loro figli. Al momento lo spezzino non è stato messo a parte della polemica sorta in rete e in tanti si chiedono se verrà messo al corrente della questione.

La nostalgia della figlia

Più volte al GF Vip Antonino Spinalbese ha espresso la sua nostalgia per sua figlia Luna Marì e nelle scorse ore qualcuno se l’è presa persino con Belen per non aver inviato foto della bambina all’hair stylist (già da tre mesi recluso nella casa del reality show).

La stessa Belen aveva replicato personalmente alla vicenda.