GF Vip, Antonino Spinalbese nella bufera: la frase sulle donne

Antonino Spinalbese è finito nell'occhio del ciclone per una frase contro le donne da lui pronunciata al GF Vip.

Antonino Spinalbese è stato travolto da una valanga di critiche in rete per una frase da lui pronunciata al GF Vip contro alcune concorrenti.

Antonino Spinalbese: la frase sulle donne

Nelle ultime ore si è scatenata una vera e propria bufera in rete contro Antonino Spinalbese.

Lo spezzino ha provato a confortare Attilio Romita che, nelle ultime ore, è stato preso di mira dalle concorrenti Pamela Prati, Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Antonino in particolare ha detto al coinquilino: “Ma Attì, è il parere di tre donne. Sono tre donne, ma cosa vuoi che le dicano. Ma che bisogno c’è di difenderti da tre donne che pensano di te che tu sia un arrogante? Attilio… Dimmi”.

La frase dello spezzino è presto rimbalzata in rete dove alcuni, tra i fan del programma, lo hanno accusato di sessismo.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti tra i fan dello show si chiedono se Alfonso Signorini chiederà delucidazioni a Antonino su quanto detto a Attilio Romita e se sia stato frainteso.

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria

Nelle ultime ore Antonino ha dovuto vedersela anche con Edoardo Donnamaria, visibilmente infastidito per il suo comportamento nei confronti di Antonella Fiordelisi. Antonino e Antonella si sono chiusi in magazzino dopo l’ultima diretta del programma e l’ex fidanzato di Belen ha cercato di consolare la coinquilina, visibilmente provata dopo l’incontro avuto con il suo ex in diretta tv.

Antonino ha precisato di considerare la Fiordelisi soltanto una buona amica, ma Edoardo ha dato prova di essere molto geloso di lui.