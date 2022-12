GF Vip, Antonino Spinalbese su Belen: "Mi hanno offerto soldi"

Al Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese è stato tirato in ballo da Oriana Marzoli, secondo cui lui avrebbe svelato alcuni inattesi retroscena sulla sua storia con Belen.

Nelle ultime ore lo spezzino si è difeso in merito alla questione.

Antonino Spinalbese: le parole su Belen

Al GF Vip Antonino Spinalbese continua a far parlare di sé a causa della sua passata liaison con Belen Rodriguez. Oriana Marzoli ha fatto sapere che l’hair stylist le avrebbe svelato alcuni segreti in merito alla sua storia con la bella argentina e in queste ore Antonino – che in un primo momento era apparso in difficoltà – ha smentito la questione e ha confessato a Giaele: “Quindi voi continuate a giocare quanto volete su questi argomenti ‘adesso parlo io, ora racconto tutto’.

Amore mio io non ho mai preso un euro su tutti i soldi che mi hanno offerto per parlare. E quindi allora secondo te, lo vado a dire a Oriana? Ma chi gli crede a Oriana?! Capisci che se non ho accettato queste offerte è impossibile che abbia detto le cose a lei“, ha affermato.

Tempo fa Antonino sembrava aver menzionato sempre la sua famosa ex (madre di sua figlia Luna Marì) quando aveva negato difronte a Oriana di essere ancora innamorato di lei. “Quindi pensi ancora che sia innamorato di…? Secondo me tu ci credi davvero è.

Ma tu, che ti ho raccontato quella cosa che sai solo tu, basta fare uno più uno. Adesso quindi mi credi spero”, aveva detto.

In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda e si chiedono se Belen Rodriguez romperà mai il silenzio in merito ai suoi rapporti col padre della sua bambina.