Antonino Spinalbese, chiuso al GF Vip dallo scorso settembre, si è lasciato andare ad una confessione molto intima sulla figlia Luna Marì e sull’ex compagna Belen Rodriguez.

GF Vip: Antonino su Luna e Belen

Nelle ultime ore al GF Vip, Antonino Spinalbese è tornato a parlare della figlia Luna Marì e dell’ex compagna Belen Rodriguez. Senza giri di parole, il Vippone ha ammesso che non ha bisogno di avere una donna al suo fianco, gli basta la sua piccolina. Nonostante tutto, ha sottolineato che sognava di costruire una “famiglia del Mulino Bianco“. Ha esordito:

“Non voglio donne fuori da qui. Io ho la mia topolina. Fuori mi vedo in casa con mia figlia, non con mia figlia e un’altra donna. Poi magari arriverà, ma adesso voglio stare con la bambina e basta”.

Le parole di Antonino su Luna e Belen

Antonino, parlando con alcuni compagni del GF Vip, ha ammesso:

“Mi immagino che vado in montagna, io la bimba, poi ci sono i miei amici e stop. Mi vedo con mia figlia che cresce che cammina e non mi serve altro. Io pensavo tutt’altro nella mia vita, ma ho sempre sentito che sarei diventato padre, sul resto non pensavo che le cose sarebbero andate così. Mi immaginavo che avrei creato la famiglia perfetta del Mulino Bianco. Invece da quel punto di vista è andata diversamente. Nella mia testa però mi immaginavo già una figlia femmina. Quando adesso sto con mia figlia penso ‘ok sono arrivato ce l’ho’. Ed eccoci qui che sono rimasto da solo senza la piccolina. Io senza mia figlia sono uno straccio e non valgo niente. Ho paura che si dimentichi di me”.

Spinalbese sognava una “famiglia perfetta“, ma con Belen non è andata bene. Adesso vuole solo trascorrere più tempo possibile con sua figlia.

Il resto non è importante.

Antonino: la confessione sugli outfit di Luna

Antonino ha anche svelato un aneddoto particolare sui look di sua figlia. Ha raccontato: