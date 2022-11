GF Vip, Antonino su Oriana: "Nel letto mi sono lasciato andare"

Antonino Spinalbese ha vuotato il sacco, rivelando cosa è successo nel letto con Oriana Marzoli.

Il concorrente del GF Vip, senza badare alle telecamere, ha ammesso che si è “lasciato andare“.

GF Vip: Antonino e Oriana nel letto

Cosa è successo nel letto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli? I fan del GF Vip, considerato l’audio bollente, si sono fatti un’idea ben precisa. Nelle ultime ore, l’ex compagno di Belen ha confermato il pensiero dei telespettatori, ammettendo che si è “lasciato andare” parecchio. Parlando con Luca Salatino, ha raccontato: “Mi piace questa roba, che mi imbarazzo.

Non è da me“.

La confessione di Antonino ad Antonella

Parlando con Antonella Fiordelisi, Antonino è stato molto più esplicito:

“Mi ha già convinto lei. Solitamente sono molto freddo, lei non lo ha capito ma il mio scherzare le tira delle cose che a me piacciono da morire. Quando fa così, che si ingelosisce, mi diverte e mi piace. (…) Se il mio istinto mi farà fare quel passo ben venga. Mi sono lasciato andare con lei, sono andato anche con lei nel letto“.

Spinalbese, da bravo cavaliere, non ha descritto i particolari dell’incontro intimo avuto con Oriana.

GF Vip: Antonino pronto per una storia con Oriana

Avventure di letto a parte, Antonino ha ammesso che se con Oriana dovesse continuare così non avrebbe alcun timore nell’iniziare una storia con lei. Appena entrato al GF Vip, Spinalbese aveva sottolineato di non voler alcun tipo di relazione perché il suo cuore è tutto per la figlia Luna Marì. Evidentemente, la Marzoli è riuscito a fargli cambiare idea.