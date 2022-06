Gf Vip, Antonio Razzi: “Sono sempre pronto a tutto, non ho paura di nessuno”

Antonio Razzi parteciperebbe al Grande Fratello Vip 7: lo rivela il diretto interessato, che si è detto pronto a tutto, anche ai reality.

Nella casa del Grande Fratello Vip ci sarà anche Antonio Razzi? Non c’è nessuna certezza, ma i fan credono potrà regalare non poco divertimento.

Gf Vip, Antonio Razzi tra i concorrenti?

Il prossimo 19 settembre riprende la nuova avventura dei vipponi e i fan più fedeli sono già curiosi di conoscere i nuovi concorrenti.

Per il momento, tuttavia, non ci sono conferme ma solo ipotesi. Tra queste, si fa strada anche il nome di un ex parlamentare.

LEGGI ANCHE: Signorini vorrebbe la figlia di Sgarbi al Grande Fratello Vip 7

Si tratterebbe di Antonio Razzi, che da tempo si fa conoscere per il suo lato più ironico e non tanto per il suo interesse politico. Lui stesso ha parlato del reality più chiacchierato di Canale 5 durante il collegamento ai microfoni di “Trend&Celebrities”, trasmissione in onda su RTL 102.5, condotta da Francesco Fredella, Manila Nazzaro e Francesco Ciannamea.

Razzi sarebbe pronto e interessato al reality, tant’è che avrebbe già fatto un provino un anno fa. “Partecipare al prossimo Grande Fratello Vip? Io sono sempre pronto a tutto, non ho paura di nessuno, faccio sempre di testa mia. Ai reality show non mi vogliono, altrimenti vincerei io. Diciamo che avevo fatto un provino l’anno scorso, ma poi non se n’è fatto nulla”, sono state le sue parole.