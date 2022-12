Gf Vip, Attilio Romita chiarisce il legame con Sarah Altobello. La compagna replica in diretta

Chi ha potuto seguire il Gf Vip nella fascia daytime avrà sicuramente notato che il giornalista Attilio Romita e la concorrente Sarah Altobello sono stati visti particolarmente vicini e tra loro si è formato un buon affiatamento.

A non gradire come si è evoluta la situazione è la compagna Mimma Fusco. Quest’ultima, attraverso Twitter si è espressa in modo durissimo, tanto che ad un certo punto ha replicato con dei “cinguettii” in real time (o quasi).

Gf Vip, Attilio Romita si scusa con la compagna. Lei risponde

A dispetto della reazione avuta dalla compagna Mimma, Attilio non ha voluto credere che potesse trattarsi della fine di una relazione: “Mi dispiace, ho sbagliato e le chiedo scusa.

Nella confidenza che ho preso con Sarah ho un pò esagerato, però non credo che l’amore che ci lega possa finire per una gag di questo genere, il nostro amore è troppo grande e definitivo. Non la tradirò mai per nessuna ragione al mondo”.

Sarah Altobello, pur confessando di essere attratta da Attilio ha dichiarato: “Ci gioco tanto nel mio modo di fare. Se fosse stato single ci avrei fatto qualcosa”.

La replica della compagna di Twitter

Nel frattempo Mimma Fusco ha risposto alle parole che sono state pronunciate nel corso della puntarta del Gf Vip: “Attilio non ha bisogno di essere consolato da te!”; “Rimettiti i tuoi abiti e le tue belle cravatte, meglio un ragioniere che un cafone”, sono alcuni dei commenti della donna che è possibile leggere.