GF Vip, Attilio Romita ha infranto il regolamento: durante l'isolamento per Covid ha visto alcuni video.

Attilio Romita ha infranto ancora una volta il regolamento del GF Vip.

Quando era in isolamento in hotel a causa del Covid, l’ex mezzo busto del Tg si è collegato ad internet e ha visto alcune clip del reality.

GF Vip: Attilio ha infranto il regolamento

Non è la prima volta che Attilio Romita infrange il regolamento del GF Vip. Il concorrente è tornato in Casa da qualche giorno, dopo aver passato due settimane in hotel a causa della sua positività al Covid-19.

Durante la quarantena, così come hanno raccontato anche gli altri concorrenti, non ha avuto alcun contatto con il mondo esterno, ma ha avuto modo di vedere alcune clip sul reality più spiato d’Italia.

Attilio ha visto alcune clip del GF Vip

Parlando con Nikita Pelizon e George Ciupilan, Attilio ha confessato che in hotel ha avuto modo di vedere alcune clip del GF Vip. Nello specifico, Romita si è gustato i video in cui l’ex partecipante de Il Collegio gli insegnava il gergo dei giovani.

Sia Nikita che Ciupilan hanno sgranato gli occhi, comprendo subito la violazione del regolamento.

GF Vip: punizione in arrivo per Attilio?

Considerando che Attilio ha infranto il regolamento, la domanda dei fan sorge spontanea: arriverà una punizione per Romita? Molto probabilmente no, anche perché non si tratta di una violazione grave.