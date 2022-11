GF Vip, Attilio Romita in lacrime: i concorrenti provano a consolarlo, anche Luca Salatino è con lui.

Attimi di sconforto al GF Vip per Attilio Romita. L’ex mezzo busto del Tg è finito in lacrime perché teme di essere eliminato dal reality più spiato d’Italia. Tutti i Vipponi, compreso Luca Salatino, hanno provato a consolarlo.

Attilio Romita è finito in lacrime e ha cercato conforto tra le braccia dei concorrenti del GF Vip. L’ex mezzo busto del Tg è al televoto e teme di essere eliminato. A suo dire, l’uscita dal reality più spiato d’Italia “è un fallimento“. Se dovesse abbandonare il gioco il motivo è uno: “poteva giocarsela meglio“. Attilio, con le lacrime agli occhi, ha ammesso:

Luca Salatino, anche se si è più volte scagliato contro Romita, è stato il primo a cercare di consolarlo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato:

“Attilio sei stato te stesso? E allora perché te la dovevi giocare meglio? Non c’è cosa più bella di venire qua e giocarsela. È importante il percorso che fai qua dentro. Non essere convinto di uscire, il fallimento non sei tu, sono quelle persone che non si mettono in gioco. Tu sei venuto qua e hai fatto quello che ti sentivi di fare. Ci hai fatto ridere, stare bene, abbiamo discusso. Che c’è di più bello di discutere?”.