GF Vip, Attilio Romita scoppia in lacrime: la lettera della compagna

Attilio Romita è scoppiato in lacrime al GF Vip per via della lettera della sua compagna. Daniele Dal Moro ha cercato di consolarlo.

AL GF Vip dopo le sue affermazioni su Sarah Altobello, Attilio Romita ha ricevuto la lettera della sua compagna Mimma Fusco, ed è scoppiato in lacrime.

Attilio Romita: la lettera di Mimma Fusco

Attilio Romita sembra essere pentito per le sue parole su Sarah Altobello e nelle ultime ore al GF Vip è scoppiato in lacrime anche a causa della lettera da lui ricevuta dalla sua compagna, Mimma Fusco.

“Dice ti sei conformato. Perché che senso ha? Perché mi dovevo conformare ai comportamenti più bassi di qualche personaggio di nessuna qualità e non mi sono tenuto a fare quello che sono io? In questo senso sono irriconoscibile”.

Inizialmente Attilio Romita sembra aver dimostrato un certo interessamento verso Sarah Altobello, ma poi una frase da lui rivolta alla coinquilina aveva generato una marea di bufere in rete e la sua compagna aveva pubblicamente preso le distanze dal suo comportamento.

In queste ore Daniele Dal Moro ha provato a consolare il giornalista, suggerendogli di prendersi del tempo per cercare di centrarsi.

“Datti un po’ di tempo, anche se credo che far calmare un po’ le acque e far vedere giorno per giorno, che il rispetto che hai verso quella persona non è questa cosa qui, è un punto di partenza”, ha dichiarato Dal Moro a Attilio, che sembra essere davvero inconsolabile. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? E soprattutto, lui e la sua compagna troveranno il modo di chiarirsi ora che lui sembra essere visibilmente pentito?