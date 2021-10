Gf Vip, scatta il bacio tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan

Gf Vip, Nicola Pisu corteggia la coinquilina Miriana Trevisan. Nella notte scatta il bacio tra i due, sta nascendo una nuova coppia?

Dopo la “sbandata” per Soleil Sorge, Nicola Pisu ammette di essere attratto da un’altra coinquilina della casa del Gf Vip. Durante la festa che i gieffini hanno organizzato in casa, il figlio di Patrizia Mirigliani ha infatti corteggiato la bella Miriana Trevisan, per poi confessare all’amico Alex Belli: “Mi piace anche Miriana Trevisan oltre Soleil.

Poi so che a Soleil forse non piaccio. Dici che si vedeva che c’ho un po’ provato?”.

Una volta che la notizia si è diffusa all’interno della casa, gli altri inquilini, nelle vesti di Cupido, si sono adoperati per far scattare il bacio tra i due: inizialmente hanno creato una capanna con dei cuscini, per poi indicare a Miriana quelli che sono i punti della casa meno esposti all’occhio delle telecamere.

Bacio che finalmente è arrivato in piena notte, mentre si trovavano in camera insieme ai compagni.

I dubbi di Miriana Trevisan

La showgirl ha poi deciso di aprirsi, esprimendo anche qualche dubbio sulla differenza di età con Nicola di Pisu: “Sì, è molto carino e simpatico.

Poi guarda che signore, io dormivo sotto le coperte e lui sopra, non è nemmeno entrato nel letto, si è addormentato e basta. Mi ha fatto un po’ di carezzine questo sì. Mi fa piacere essere corteggiata, però non me l’aspettavo. Anche perché è un po’ piccolo, lo percepisco così”.