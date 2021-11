Al GF Vip, è scattato il bacio per gioco tra l’imprenditore Gianmaria Antinolfi e l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni.

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, è tornato il gioco del “pulsantone kiss” che impone ai concorrenti in gara di scambiarsi baci. In quest’ultima circostanza, i protagonisti del gioco sono stati l’imprenditore Gianmaria Antinolfi e l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni.

Nello specifico, durante il gioco, è stato Gianmaria Antinolfi a dover decidere quale concorrente donna baciare. Poiché il gieffino ha più volte ribadito di non voler scambiare effusioni con donne impegnate né con donne dalle quali non si sente attratto, la sua scelta si è materializzata – inevitabilmente – in Sophie Codegoni.

La ragazza, tuttavia, non è sembrata esattamente entusiasta della circostanza.

GF Vip, bacio per gioco tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni: “Non mi sono divertita”

Poco prima del gioco, l’ex tronista di Uomini e Donne si era confidata con alcuni dei coinquilini, spiegando che non avrebbe mai baciato l’imprenditore, neanche per gioco. A questo proposito, infatti, Sophie Codegoni aveva dichiarato: “Io so benissimo che lui con un bacio riparte in quinta.

Quindi per non farlo ripartire in quinta alla domanda ‘cosa hai provato?’, dico niente. Non voglio illudere, sono sincera. Non l’avrei mai fatto. Non mi sono divertita perché so che poi parte con mille castelli”.

La gieffina, poi, aveva anche aggiunto: “Ieri sera, io e Clarissa gli abbiamo messo lo smalto, per ridere. È andato da Manila e Aldo dicendo: ‘Mi son sentito coccolato per come mi ha messo lo smalto’.

Ed è ripartito subito, perché gli ho messo lo smalto, capisci?”.

GF Vip, bacio per gioco tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni: la parodia di Alex Belli

Concluso il gioco del bacio e trascorse alcune ore, infine, Alex Belli ha deciso di sdrammatizzare la situazione, ironizzando. L’attore, infatti, ha attaccato su Sophie Codegoni alcuni post-it che Gianmaria Antinolfi aveva scritto per lei nel corso degli ultimi giorni. Dopo aver attaccato i post-it, Alex Belli ha iniziato a leggere i messaggi con tono sarcastico, suscitando con la sua parodia il divertimento dell’ex tronista di Uomini e Donne.