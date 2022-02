GF Vip, Barù ha fatto sogni intimi su Jessica Selassié e Soleil Sorge: chi ha preferito?

Barù ha confessato di aver fatto sogni intimi su Jessica Selassié e Soleil Sorge. Il nobile toscano, ripensando ai momenti onirici di grande passione, ha ammesso che una delle due concorrenti del GF Vip ha avuto la meglio. Chi è la preferita?

GF Vip: Barù fa sogni intimi su Jessica e Soleil

Anche se è entrato al GF Vip con un netto ritardo rispetto ai concorrenti storici, Barù è riuscito a conquistare una vasta schiera di fan. Con il suo essere sempre un po’ sopra le righe, ha stregato tutti, compresa la coinquilina Jessica Selassié. Tra loro non è ancora successo nulla, anche perché l’uomo ha sempre ribadito di non volere una relazione. Eppure, la principessa etiope non molla il colpo ed è sempre alle sue costole.

Sarà per questo che negli ultimi tempi Barù si è avvicinato a lei? Magari, il nipote di Costantino Della Gherardesca è un motore a diesel e ha bisogno di tempo per carburare. Flirt a parte, Barù ha fatto una confessione interessante, che riguarda sogni intimi con protagonista se stesso e due donne della Casa. Le fortunate sono Jessica e Soleil Sorge.

Il racconto di Barù

Parlando con Giucas Casella e con la stessa Soleil, Barù ha raccontato:

“Te eri per prima, sei stata la numero uno. Mi tentavi. Facevi finta di essere qualcun’altra”.

La Sorge, contenta del pensiero piccante che il coinquilino ha avuto su di lei, ha replicato tirando in ballo il vecchio flirt con Alex Belli: “Se il mio bacio è mistico e figurati il resto“. Barù ha proseguito parlando del sogno con Jessica:

“Purtroppo non mi ricordo come era con Jessica, mi ricordo più Sole. Di Jessica non mi ricordo nulla”.

La preferenza di Barù

Con grande dispiacere dei fan che fanno il tifo per i Jerù, il nobile toscano ha ammesso di non ricordare nulla del sogno intimo fatto con Jessica. Non a caso, ha sottolineato che Soleil è stata “la numero uno“. Come la prenderà questa confessione la Selassié? Di certo non bene, ma, considerando che non ha mai mollato la presa, continuerà a tampinare il nipote di Costantino Della Gherardesca.