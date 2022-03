GF Vip, Barù infuriato con Delia Duran: la moglie di Alex Belli non gli ha riservato belle parole.

Barù è a rischio eliminazione. Nella prossima puntata del GF Vip, ovvero la semifinale, uno tra lui e Manila Nazzaro lascerà la Casa. Il nobile toscano, però, si è infuriato per un motivo che non ha nulla a che fare con la nomination.

C’è lo zampino di Delia Duran.

Fin dal suo ingresso nella Casa del GF Vip, Barù ha dimostrato di avere un carattere molto tranquillo. Non ha mai perso la pazienza in modo incontrollato e quando è avvenuto lo ha fatto con il solito stile che lo contraddistingue da sempre. Nelle ultime ore, però, il nobile toscano è apparso particolarmente infuriato e si è sfogato con Davide Silvestri e Manila Nazzaro.

Nella puntata della semifinale rischia di uscire perché è al televoto con l’ex Miss Italia, ma ad averlo fatto arrabbiare non è stata la nomination, quanto le parole che Delia Duran ha espresso sul suo rapporto con Jessica Selassié. Barù non vuole esprimersi più di tanto perché ha paura delle frasi che possono uscire dalla sua bocca.

Barù, in modo piuttosto criptico, ha spiegato:

“Se vado fuori con una come te… Mi dispiacerebbe se, per qualche strano motivo, tu non andassi in finale perché te lo meriti pienamente. Sono felicissimo, anzi dopo che qualcuno mi ha fatto girare i co***oni, per una cosa stupidissima che fa uscire fuori la parte peggiore di me. Provo a tenerla a bada ma ogni tanto esce, quando qualcuno fa questi commenti. Mi esce della roba che mi vergogno di me stesso, questa volta non l’ho trattenuto del tutto”.