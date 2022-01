GF Vip, Barù lancia una frecciatina a Basciano: “Sei uno che fa il tentatore”

Barù ha scagliato una frecciatina infuocata contro Alessandro Basciano al GF Vip 6.

Mentre chiacchierava con gli altri concorrenti del GF Vip 6, Barù ha scagliato una frecciatina contro Alessandro Basciano.

Barù contro Alessandro Basciano

In un momento di pausa con gli altri concorrenti del GF Vip Barù si è lasciato sfuggire una frecciatina all’indirizzo di Alessandro Basciano: “Ma te sei un co****ne che fa il tentatore e basta, dai, si sa!”, ha dichiarato il nipote di Costantino della Gherardesca.

In difesa di Basciano è giunta pronta la risposta di Valeria Marini, che ha affermato: “Ma lascialo stare che lui è meraviglioso!”. In realtà il discorso di Barù aveva a che fare con l’ingresso – per lui senza senso – di Delia Duran: “Vieni nel luogo del delitto con quella che sta dentro… Ma di cosa stiamo parlando?[…] Che tipo di persona sei se vieni dopo una cosa così?”

Barù: Alessandro Basciano e le concorrenti

Nella casa del GF Vip Alessandro Basciano ha fatto discutere per il suo comportamento verso le altre concorrenti. Prima d’instaurato infatti un certo feeling con Sophie Codegoni ha fatto delle avances a Soleil e, infine, ha affermato che gli piacesse Jessica Hailé Selassié. Il suo comportamento ha mandato su tutte le furie quest’ultima, che ha tuonato: “Sei entrato dicendo che ti interessavano Soleil e Sophie, poi la prima è legata fuori, la seconda legata con Gianmaria.

Così ti sei buttato su me dicendo ‘è carina e simpatica’, ma appena Sophie si è staccata da Gianmaria tu ti sei buttato su lei come un segugio. Mi sono sentita presa in giro”.

Barù contro Delia Duran

Nel frattempo al GF Vip Barù se l’è presa con Delia Duran, che ha accusato di fare la vittima nella casa del reality show. “Non sei str.. per niente, sei una vittima, sei una povera vittima”, ha dichiarato Barù sarcastico contro la moglie di Belli.

Tra i due ci saranno nuovi sviluppi?