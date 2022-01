Gf Vip, Barù ribatte ai rimproveri per le sue battute: “Qui tutti svestiti e io vengo preso per pazzo”

Lui è una delle new entry più amate della casa. Tuttavia, non mancano le incomprensioni: dopo alcuni rimproveri ricevuti, Barù si è sfogato con i coinquilini.

Nella casa del Gf Vip sbocciano nuovi amori, si susseguono sguardi curiosi, basi ed effusioni. Non mancano i momenti più romantici e neppure quelli più sensuali (come i tuffi in piscina, la sauna o la doccia in giardino). Tuttavia, i fan lo sanno bene: nella casa più chiacchierata (e discussa) d’Italia i litigi sono all’ordine del giorno.

L’ultimo dibattito coinvolge Barù, nobile umile e gentile, simpatico, intelligente e già amatissimo dalle fan. Il nuovo protagonista del reality, entrato a distanza di mesi rispetto agli altri concorrenti ma già molto apprezzato, è stato rimproverato per alcune sue battutine e lui proprio non ha gradito. Il vippone ha replicato e si è lasciato andare a uno sfogo.

Gf Vip, Barù replica ai rimproveri per le sue battute

Barù si sta facendo conoscere al grande pubblico per il suo spirito allegro e divertente.

A lui ironia e sarcasmo non mancano. Le sue parole appaiono spesso dirette. I suoi commenti arrivano senza troppi giri di parole.

Nella casa del Grande Fratello Vip si è lasciato andare a battute talvolta pungenti e “piccanti”, che hanno spinto sia gli autori sia i compagni d’avventura a rimproverarlo.

Tuttavia, dopo essere stato ripreso dai suoi coinquilini, Barù ha reagito.

Gf Vip, Barù replica ai rimproveri: le sue parole

“Ma di cosa stiamo parlando, siamo qui sempre svestiti e io per fare una battuta vengo preso come se fossi io il pazzo“. Così Barù ha reagito ai rimproveri arrivati dai suoi coinquilini.

Gli altri vipponi sono sembrati divertiti e, dopo lo sfogo di Barù, è scoppiata una risata generale.

Con il sorriso, avrebbero così sdrammatizzato sull’accaduto.

Gf Vip, Barù replica ai rimproveri e discute con Manila

Un nuovo battibecco è scoppiato tra Manila Nazzaro e Barù: l’ex Miss Italia ha bacchettato Barù, in quanto – parlando ad alta voce – disturbava Gianmaria che in quel momento era impegnato a fare i conti della spesa settimanale.

Lei ha chiesto al compagno di “stare zitto”, ma lui ha subito reagito, rimandando la richiesta al mittente.