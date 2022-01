Gf Vip, Barù rifiuta l’abbraccio di Delia Duran: “Non mi servono questi teatri”

Barù dice di no ad un abbraccio di Delia Duran: nella Casa del Gf Vip la showgirl sudamericana continua a cercare alleati.

L’arrivo di Delia Duran nella casa del Gf Vip ha inevitabilmente scosso gli animi e gli equilibri tra i concorrenti nella Casa visti i precedenti legati alla showgirl e al marito Alex Belli che, proprio al “riparo” della porta rossa, l’ha tradita con Soleil Sorge.

La showgirl sudamericana, anche per via di alcuni suoi comportamenti, non riscuoteva dunque molta simpatica nella Casa anche quando era fuori e, al momento del suo ingresso, in molti hanno evitato di legare con lei. Tra questi, però, non c’è Barù che invece avrebbe ammesso di trovarla simpatica, ma si sarebbe comunque rifiutato di concederle un abbraccio.

Gf Vip, l’abbraccio negato da Barù a Delia

Proprio in un momento di confronto tra Barù e Delia Duran quest’ultima ha cercato di abbracciare il collega gieffino, ma ha ricevuto un secco no. “Ho detto la verità, che prima mi stavi sulle pa**e, adesso mi piaci – ha detto la showgirl – Mi piace la tua ironia, dammi un abbraccio dai! Che cattivo. Un abbraccio che cosa cambia?”.

Gf Vip, Barù dice di no a Delia Duran

“Non mi servono questi teatri – ha risposto piccato Barù – non mi piace l’affetto, non mi piace che ci si tocchi o baci. Ho paura del mio effetto su di te! […] Io sono l’unico che ti vuole proteggere sono io, agli altri non frega un ca**o, vuole fare clip. L’unico a cui non frega nulla e che è buono qui dentro, sono io”.

Gf Vip, il no di Barù all’abbraccio di Delia

Dietro al diniego del nipote di Costantino della Gherardesca non ci sarebbe dunque un’antipatia nei confronti della showgirl sudamericana, ma soltanto la mancata voglia di avere contatti fisici con le persone.