Gf Vip, Barù umilia Jessica: “Lavarsi i denti è la prima cosa per l’amore”

Momento di imbarazzo per Jessica a causa delle parole pronunciate da Barù: tra i due prosegue il tira e molla e non mancano i battibecchi.

Quella di giovedì 10 marzo è la semifinale del Grande Fratello Vip: i fan sono in trepidante attesa di conoscere chi sarà il quarto finalista del reality più seguito e chiacchierato di Canale 5. Davide, Delia e Lulù hanno già un posto assicurato.

Un concorrente tra Manila e Barù dovrà abbandonare la casa di Cinecittà. Per tutti è stata una bella avventura. Ciascuno tra le mura del Gf Vip ha provato a lasciare una traccia di sé, chi facendosi conoscere al grande pubblico e chi mostrando un lato nuovo e inatteso. Come ogni anno, mentre i fan attendono la finalissima, il programma regala innumerevoli colpi di scena. Non solo: nella casa sbocciano nuovi amori, ma non mancano neppure i litigi.

L’ultimo tira e molla riguarda Barù e Jessica. La principessa non ha mai nascosto di essere interessata al fascino selvaggio del coinquilino, che piace per la sua ironia pungente, la sua cultura e le numerose passioni che gli appartengono. Lui, invece, alterna momenti di romanticismo e dolcezza ad attimi più freddi e distaccati. Tra i telespettatori c’è chi teme che Jessica soffrirà e chi, al contrario, fa il tifo per loro, sperando che lontano dai riflettori possa nascere una bella love story.

Intanto però non finiscono i momenti di tensione, neppure tra loro due. Le ultime parole che Barù ha indirizzato a Jessica hanno alimentato le polemiche: cos’è successo?

Gf Vip, Barù umilia Jessica: le sue parole

Se Jessica aveva insinuato che Barù ha un animo da stratega – suscitando una sua immediata reazione – il gieffino non ha trattenuto parole poco gradevoli nei confronti della coinquilina.

“Lavarsi i denti è la prima cosa per l’amore, avere l’alito ben fresco aiuterà.

L’amore che cercavi non esiste, prosegui il tuo cammino in solitario“, ha detto Barù rivolgendosi a Jessica