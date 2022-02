GF Vip: Barù confessa che farebbe l'amore con Jessica Selassié. La principessa etiope non crede alle sue orecchie.

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Barù ha finalmente vuotato il sacco: è interessato a Jessica Selassié. Vorrebbe abbandonarsi alla passione con lei, ma teme un suo coinvolgimento sentimentale. Il nobile toscano sta giocando oppure i fan dei Jeru possono davvero sperare nell’happy end?

GF Vip: Barù interessato a Jessica

Barù e Jessica Selassié, negli ultimi giorni come non mai, si sono avvicinati molto. Il nobile toscano si è lasciato fare una pedicure dalla principessa etiope, per poi ricambiare il favore con un bel massaggio. Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha mostrato un confessionale inedito dell’uomo, in cui lo si sente affermare che si abbandonerebbe volentieri alla passione con lei. Per il momento, Barù parla di attrazione fisica, ma non è escluso che, entro la fine del reality, possa cambiare idea.

La confessione inaspettata di Barù

Il nipote di Costantino Della Gherardesca, nella segretezza del confessionale, ha ammesso:

“Ci farei l’amore con Jessica. Però poi s’innamorerebbe, quindi le sto lontano… Lo faccio per lei”.

Poi, incalzato da Alfonso Signorini, ha sottolineato:

“È molto bella. Che voglio fare l’amore con lei è una battuta veritiera“.

I fan dei Jeru possono sperare nel lieto fine

Jessica ha ascoltato la confessione di Barù con il sorriso stampato sul volto. Chiaramente, la sua speranza è una: conquistare il nobile toscano. Quest’ultimo ha dimostrato di essere uno spirito libero, ma non è escluso che possa mettere la testa a posto e innamorarsi della principessa etiope.