GF Vip, Barù dopo l'incontro con la sorella: la frase non passa inosservata e i fan si schierano dalla sua parte.

Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, Barù ha avuto modo di incontrare sua sorella. I due non si vedevano e parlavano da tempo e il nobile toscano ha avuto una reazione piuttosto freddina. Non a caso, dopo il face to face, ha pronunciato una frase che non è passata inosservata.

GF Vip: Barù dopo l’incontro con la sorella

Senza ombra di dubbio, Barù è uno dei personaggi più interessanti della sesta edizione del GF Vip. Con il suo umorismo inglese ha conquistato i fan, che spesso non possono fare altro che ridere davanti alle sue battute irriverenti. Durante l’ultima diretta, però, è venuto fuori un lato inedito del nobile toscano. Alfonso Signorini gli ha concesso di incontrare la sorella, con la quale non ha più rapporti da 4 anni.

I due familiari, che hanno lo stesso padre ma madre diversa, non hanno mai avuto un grande legame e la situazione è peggiorata dopo che è morto il genitore. Barù ha prima ascoltato una lettera della sorella, poi ha avuto il classico face to face in stile GF Vip. L’incontro, però, è stato tutt’altro che emozionante e il nipote di Costantino Della Gherardesca non ha fatto nulla per nascondere l’imbarazzo.

La frase incriminata di Barù

Visibilmente stranito dal face to face con la sorella, Barù è tornato in salone dai coinquilini. Il nobile era talmente imbarazzato che nessuno lo ha abbracciato, nemmeno la sua spasimante Jessica Selassié, che è rimasta qualche minuto indecisa sul da farsi. Dopo l’incontro, però, i fan hanno inondato i social per commentare la frase che Barulino avrebbe pronunciato dopo aver visto la sorella. Pare che il “Vippone” abbia esclamato:

“Io odio queste cose, c’è modo e modo”.

Alfonso Signorini ha più volte sottolineato che la familiare di Barù è estremamente discreta, ma i seguaci del “Vippone” non sono della stessa opinione. “È molto discreta tua sorella, manda una lettera da leggere davanti a 3 milioni di persone“, si legge su Twitter.

Barù imbarazzato e stranito

Dopo l’incontro con la sorella, Barù è piombato nel silenzio. Molto probabilmente, il nipote di Costantino Della Gherardesca non ha apprezzato il gesto. Non ha mai nascosto di essere poco incline a baci e abbracci, così come ai racconti troppo personali. “Cara sorella, hai dovuto aspettare il GF VIp? Avverto il disagio di Barù da casa“, scrive un utente su Twitter. Insomma, anche se la sorella del nobile è andata al GF Vip con le migliori intenzioni, la “carrambata” non è riuscita al meglio.